Теперішня тактика РФ - гра в очікування, "вихованці" Путіна повертаються в концертні зали світу, ФІФА "забанила" Зеленського. Світові ЗМІ про Україну 16 грудня
Росія руйнує економіку України, збільшуючи таким чином витрати для США та союзників, знищення в Україні елітної 200-ї окремої мотострілецької бригади росіян - яскравий символ зриву планів вторгнення Путіна, ФІФА відмовила Володимиру Зеленському у проханні поділитися посланням миру - про це та не тільки писали світові ЗМІ
The New York Times:
- Журналісти The New York Times акцентували увагу читачів на сьогоднішньому масштабному ракетному обстрілі України. Росія запустила десятки ракет по українській енергетичній інфраструктурі в п’ятницю вранці, виводячи з ладу системи опалення по всій країні, коли температура впала значно нижче нуля, що змусило національне енергетичне підприємство запровадити аварійне відключення світла. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що Росія випустила 76 ракет по об’єктах критичної інфраструктури по всій Україні. За його словами, протиповітряній обороні вдалося збити 60 ракет.
- Також The New York Times опублікував репортаж з російськими призовниками. Що думають про війну в Україні громадяни, які охоплені масовою мобілізацією, і що це означає для президента Володимира Путіна? Кореспондентка видання поспілкувалася з росіянами в московському призовному пункті, щоб оцінити, як вони ставляться до війни та кого звинувачують у боях.
The Washington Post:
- Американські журналісти видання The Washington Post проаналізували, що значить знищення в Україні елітної 200-ї окремої мотострілецької бригади росіян і чому це яскравий символ зриву планів вторгнення Володимира Путіна. Ця бригада була однією з перших, яка увірвалася в Україну 24 лютого в рамках штурму міста Харкова. Відповідно до внутрішніх документів бригади, з якими ознайомилася The Washington Post, і раніше нерозкритих деталей, наданих українськими та західними військовими та розвідувальними посадовцями, до травня підрозділ повертався через російський кордон, відчайдушно намагаючись перегрупуватися. Згідно з цим документом, на кінець травня у двох батальйонних тактичних групах залишилося менш ніж 900 солдатів, які, за словами західних офіційних осіб, покинули гарнізон бригади в Росії разом із понад 1400 солдатами. Командир бригади був важко поранений. А деякі з тих, хто все ще вважається частиною підрозділу, були внесені до списку госпіталізованих, зниклих безвісти або "відмовників", які не бажали воювати. Розвал бригади частково відображає складність її завдання на війні та доблесну роботу українських військових. Але більш уважний розгляд показує, що його "кривава доля" багато в чому була визначена корупцією, стратегічними прорахунками керівництва та неспроможністю Кремля зрозуміти справжні можливості власної армії чи армії супротивника.
- Також видання The Washington Post присвятило статтю економіці війни, розповідаючи про те, як Росія руйнує економіку України, збільшуючи таким чином витрати для США та союзників. Два місяці безперервних ракетних і безпілотних атак з боку Росії знищили критично важливу інфраструктуру України та пробили діру в прогнозах щодо зруйнованої війною економіки країни. Перед цими ударами Київ очікував, що наступного року для покриття основних витрат Україні знадобиться щонайменше 55 мільярдів доларів іноземної допомоги — це більше, ніж загальні передвоєнні витрати країни. Зараз, коли її енергетичні системи серйозно пошкоджені та ймовірні нові напади Росії, деякі чиновники вважають, що Україні може знадобитися додаткових 2 мільярди доларів кожного місяць, а політичні лідери почали готувати західних прихильників до найгірших сценаріїв.
Politico:
- Журналісти американської медіа-організації в галузі політичної журналістики Politicо проаналізували заяви Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що на початку наступного року Путін може спрямувати на Київ 200 тис. солдатів. Джерела видання повідомили, що США можуть дати Україні нову зброю через можливий наступ Росії на Київ. За словами двох американських чиновників і ще однієї особи, знайомої з цим питанням, крім відправки Україні системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація розглядає, зокрема, комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також наземні бомби малого діаметру, які значно збільшать дальність удару.
CNN:
- Американське видання CNN опублікувало ексклюзив про те, що ФІФА відмовила Володимиру Зеленському у проханні поділитися посланням миру перед початком фіналу чемпіонату світу з футболу. Джерело видання розповіло, що в Офісі президента України пропонують, щоб глава держави з'явився по відеозв'язку на стадіоні з уболівальниками в Катарі напередодні гри. Проте Міжнародна федерація футбольних асоціацій негативно відреагувала на таке прохання. Проте переговори між Україною та керівним органом спорту ще нібито тривають. У ФІФА цього поки не коментують.
BBC:
- Британські журналісти BBC розпитали у військових аналітиків про те, чому Росія перейшла до окопної війни? Це свідчить про те, що війна перетворилася на позиційну, — розповів ВВС військовий аналітик. Хоча початкові амбіції Росії полягали в тому, щоб перехитрити українські війська, та невдачі на полі бою означають, що росіянам довелося "вдатися" до більш "знущаючого" стилю, пояснив експерт. Окопи є ключовою частиною "гри в очікування" Росії, оскільки вона прагне відновити свої сили та зберегти свої територіальні здобутки в холодні місяці, "Окопувати — це перше, чому кожен солдат навчається, і вчиться ненавидіти — поки вам не доведеться це робити", — зауважує експерт. Росія добре оснащена для їх будівництва, каже він, завдяки своєму колишньому радянському інженерному обладнанню.
The Guardian:
- Британські журналісти The Guardian акцентували увагу читачів на тому, що Росія завдає нових масових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Росія завдала другий за кілька днів масових ударів по Україні. Українська державна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що в результаті атак споживання енергії впало на 50%. У компанії повідомили, що Росія завдала ударів по теплоелектростанціям, гідроелектростанціям і підстанціям магістральних мереж.
Gazeta Wyborcza:
- Польські журналісти Gazeta Wyborcza написали аналітичний репортаж про те, як живе український середній клас на прикладі бренду українських шкарпеток Dodo Socks. У виданні зазначили, що доходи бюджету України в третьому кварталі навіть зросли, адже підприємства, які вижили, почали платити податки, а IT-сектор розвивається. А от зарплати вчителям і лікарям платять ЄС і Держдепартамент США.
- Також польські журналісти написали матеріал про те, що "вихованці" Путіна повертаються в концертні зали світу. "Анна Нетребко просто порадувала Періс", - названо матеріал у виданні. Анна Нетребко співає в Парижі, також у Мадриді, Відні та Німеччині. Вона не одна така. Інші улюбленці режиму повертаються на європейські афіші. І з благословення таких політиків, як Джорджія Мелоні. "Ім'я Анни Нетребко з'явилося на помітному здалеку електронному банері, розміщеному на фасаді паризької Опери Бастилія – тому самому, на якому навесні красувалися кольори українського прапора", - відзначають польські журналісти.
Polskie Radio 24:
- Журналісти Polskie Radio проаналізували, чи зможуть російські олігархи обійти нові санкції ЄС. За їх словами, новий пакет значно обмежує це. Можливості розморожування активів російських олігархів-акціонерів компаній з виробництва добрив, які потрапили під санкції ЄС, дуже обмежені.
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