Про це інформує Наталка Діденко.

У середу в Україні очікується тепла погода.

Весна сміливо заявиться про себе високою температурою повітря, очікується протягом дня 8 березня +7+14 градусів, на півдні +10+16 градусів.

Дощі періодично пройдуть в західних областях, подекуди на сході, півночі, та на південному сході. Хоча опади не обіцяють бути задовгими, періодично змінюватимуться навіть сонечком.

Вітер знову рвучкий, південного-західного напрямку, часом зі штормовими поривами.

У Києві 8 березня очікується тепла вітряна погода з максимальною температурою повітря до +8 градусів. Є ймовірність невеликого дощу.

За уточненим прогнозом, 9 березня тепла повітряна маса в Україні ще затримається, 10 березня стане відчутно прохолодніше у північних областях, а на півдні та в центрі очікується аж +12+18 градусів.

Погода найближчими днями - неоднорідна, мінлива, зі стрибками атмосферного тиску та температури (нижче прогностична діаграма для Києва), ще й з поривчастим вітром.