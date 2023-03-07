Тепла вітряна погода, місцями дощі: прогноз на 8 березня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує в середу 8 березня в Україні теплу погоду з рвучким вітром, місцями пройдуть дощі
Про це інформує Наталка Діденко.
У середу в Україні очікується тепла погода.
Весна сміливо заявиться про себе високою температурою повітря, очікується протягом дня 8 березня +7+14 градусів, на півдні +10+16 градусів.
Дощі періодично пройдуть в західних областях, подекуди на сході, півночі, та на південному сході. Хоча опади не обіцяють бути задовгими, періодично змінюватимуться навіть сонечком.
Вітер знову рвучкий, південного-західного напрямку, часом зі штормовими поривами.
У Києві 8 березня очікується тепла вітряна погода з максимальною температурою повітря до +8 градусів. Є ймовірність невеликого дощу.
За уточненим прогнозом, 9 березня тепла повітряна маса в Україні ще затримається, 10 березня стане відчутно прохолодніше у північних областях, а на півдні та в центрі очікується аж +12+18 градусів.
Погода найближчими днями - неоднорідна, мінлива, зі стрибками атмосферного тиску та температури (нижче прогностична діаграма для Києва), ще й з поривчастим вітром.
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