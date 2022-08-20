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Головна Суспільство Тепло, але можливі дощі та грози. Прогноз погоди на 21 серпня від синоптика Наталки Діденко

Тепло, але можливі дощі та грози. Прогноз погоди на 21 серпня від синоптика Наталки Діденко

20 серпня, 2022 субота
12:48
Суспільство дощ

У неділю, 21 серпня, в Україні буде справжня літня погода, однак у Києві очікують дощ з грозою

Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко на своєму телеграм-каналі.

За даними синоптика, максимальна денна температура повітря  21 серпня становитиме +24…+29 градусів. Але на Волині, Тернопільщині, Сумщині, Чернігівщині буде свіжіше, місцями +2… +24 градуси. У південній частині, на сході України традиційно спекотніше, +27… +32 градуси.

"Дощі, як видно з прогностичної карти, ймовірні в Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, подекуди в центральних областях, можуть локально торкнутися Харківщини, півдня Криму. На решті території - сухо, сонячно", – написала Наталка Діденко.  

У Києві неділя обіцяє теплу погоду з температурою повітря +27 градусів. У столиці завтра очікується дощ з грозою. 

 

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