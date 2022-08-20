Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко на своєму телеграм-каналі.

За даними синоптика, максимальна денна температура повітря 21 серпня становитиме +24…+29 градусів. Але на Волині, Тернопільщині, Сумщині, Чернігівщині буде свіжіше, місцями +2… +24 градуси. У південній частині, на сході України традиційно спекотніше, +27… +32 градуси.

"Дощі, як видно з прогностичної карти, ймовірні в Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, подекуди в центральних областях, можуть локально торкнутися Харківщини, півдня Криму. На решті території - сухо, сонячно", – написала Наталка Діденко.

У Києві неділя обіцяє теплу погоду з температурою повітря +27 градусів. У столиці завтра очікується дощ з грозою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb