Тепло, але можливі дощі та грози. Прогноз погоди на 21 серпня від синоптика Наталки Діденко
У неділю, 21 серпня, в Україні буде справжня літня погода, однак у Києві очікують дощ з грозою
Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко на своєму телеграм-каналі.
За даними синоптика, максимальна денна температура повітря 21 серпня становитиме +24…+29 градусів. Але на Волині, Тернопільщині, Сумщині, Чернігівщині буде свіжіше, місцями +2… +24 градуси. У південній частині, на сході України традиційно спекотніше, +27… +32 градуси.
"Дощі, як видно з прогностичної карти, ймовірні в Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, подекуди в центральних областях, можуть локально торкнутися Харківщини, півдня Криму. На решті території - сухо, сонячно", – написала Наталка Діденко.
У Києві неділя обіцяє теплу погоду з температурою повітря +27 градусів. У столиці завтра очікується дощ з грозою.
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