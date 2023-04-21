Тепло наближається із дощами: прогноз погоди в Україні на найближчі вихідні від Наталки Діденко
У суботу, 22 квітня, та неділю, 23 квітня, в Україні очікується підвищення температури повітря, проте місцями можливий дощ
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Тепло наближається, дощі вперто залишаються.
22-23 квітня у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+18 °C.
Лише завтра у східній частині, на Полтавщині та Запоріжжі буде свіжіше, +9...+12 °C.
Дощі пройдуть у суботу, помірніші - на Лівобережжі, на решті території місцями невеликі опади, із проясненнями.
У неділю переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі.
Незначні дощі 23 квітня пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму.
У Києві в суботу без істотних опадів, у неділю - суха, сонячна погода.
Температура повітря у столиці 22 квітня вночі +7 °C, вдень +15 °C.
У неділю вночі вже потепліє до +8...+10 °C, а вдень до +15...+17 °C.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- За добу 5 квітня у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
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