Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Тепло наближається, дощі вперто залишаються.

22-23 квітня у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+18 °C.

Лише завтра у східній частині, на Полтавщині та Запоріжжі буде свіжіше, +9...+12 °C.

Дощі пройдуть у суботу, помірніші - на Лівобережжі, на решті території місцями невеликі опади, із проясненнями.

У неділю переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі.

Незначні дощі 23 квітня пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму.

У Києві в суботу без істотних опадів, у неділю - суха, сонячна погода.

Температура повітря у столиці 22 квітня вночі +7 °C, вдень +15 °C.

У неділю вночі вже потепліє до +8...+10 °C, а вдень до +15...+17 °C.