Теракт на Марші єдності в Харкові: у Києві ім'ям загиблого 15-річного активіста Данила Дідіка назвали сквер

Про це інформує Київська міська рада.

Зазначається, що рішення про перейменування скверу на честь підлітка-активіста підтримали 76 депутатів.

Як розповів заступник міського голови столиці Володимир Бондаренко, у застосунку "Київ Цифровий" у лютому 2023 року проходило голосування про присвоєння скверу нової назви. Більшість учасників опитування проголосували за перейменування на честь Данила Дідіка.

"Данило Дідік є прикладом української молоді, яка хоче жити у вільній, незалежній Україні. Саме такі мужні люди потрібні в наш час, коли Збройні сили України дають відсіч агресору. Не здаємось і не відступаємо. Вічна слава Героям, які в різні часи відстоювали незалежність України та боролись за правду. У серці України ми за підтримки мешканців увіковічуємо імена найхоробріших синів та дочок нашої країни, які віддали найцінніше – своє життя за всенародну свободу", – сказав Бондаренко.