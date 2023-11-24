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Теракт на Марші єдності в Харкові: у Києві ім'ям загиблого 15-річного активіста Данила Дідіка назвали сквер

24 листопада, 2023 п'ятниця
20:12
Суспільство Данило Дідік

У Києві сквер у Голосіївському районі на вулиці Паньківській назвали ім'ям загиблого 15-річного активіста Данила Дідіка: він став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року

Про це інформує Київська міська рада. 

Зазначається, що рішення про перейменування скверу на честь підлітка-активіста підтримали 76 депутатів.

Як розповів заступник міського голови столиці Володимир Бондаренко, у застосунку "Київ Цифровий" у лютому 2023 року проходило голосування про присвоєння скверу нової назви. Більшість учасників опитування проголосували за перейменування на честь Данила Дідіка. 

"Данило Дідік є прикладом української молоді, яка хоче жити у вільній, незалежній Україні. Саме такі мужні люди потрібні в наш час, коли Збройні сили України дають відсіч агресору. Не здаємось і не відступаємо. Вічна слава Героям, які в різні часи відстоювали незалежність України та боролись за правду. У серці України ми за підтримки мешканців увіковічуємо імена найхоробріших синів та дочок нашої країни, які віддали найцінніше – своє життя за всенародну свободу", – сказав Бондаренко.

  • Раніше депутати Київради підтримали рішення про присвоєння одному зі скверів у Печерському районі Києва імені захисника України Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, який загинув 7 березня в боях за Бахмут. 
Україна
Харків
новини Києва
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