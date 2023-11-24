Теракт на Марші єдності в Харкові: у Києві ім'ям загиблого 15-річного активіста Данила Дідіка назвали сквер
У Києві сквер у Голосіївському районі на вулиці Паньківській назвали ім'ям загиблого 15-річного активіста Данила Дідіка: він став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року
Про це інформує Київська міська рада.
Зазначається, що рішення про перейменування скверу на честь підлітка-активіста підтримали 76 депутатів.
Як розповів заступник міського голови столиці Володимир Бондаренко, у застосунку "Київ Цифровий" у лютому 2023 року проходило голосування про присвоєння скверу нової назви. Більшість учасників опитування проголосували за перейменування на честь Данила Дідіка.
"Данило Дідік є прикладом української молоді, яка хоче жити у вільній, незалежній Україні. Саме такі мужні люди потрібні в наш час, коли Збройні сили України дають відсіч агресору. Не здаємось і не відступаємо. Вічна слава Героям, які в різні часи відстоювали незалежність України та боролись за правду. У серці України ми за підтримки мешканців увіковічуємо імена найхоробріших синів та дочок нашої країни, які віддали найцінніше – своє життя за всенародну свободу", – сказав Бондаренко.
- Раніше депутати Київради підтримали рішення про присвоєння одному зі скверів у Печерському районі Києва імені захисника України Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, який загинув 7 березня в боях за Бахмут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе