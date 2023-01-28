Теракт у Єрусалимі забрав життя жінки з України

Про це повідомили в facebook.

"Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що серед жертв є громадянка України.

"Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених", - додається у дописі.

Нагадаємо, увечері 27 січня щонайменше семеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі.

28 січня в місті Давида, Єрусалим, відбулася стрільба: через імовірний терористичний акт двоє чоловіків отримали поранення.

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