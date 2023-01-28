Про це пише The Jerusalem Post.

21-річний хлопець відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги Атерет Авраама після вечірньої п'ятничної молитви. Потім він спробував втекти з місця події на автомобілі та вистрілив у бік ізраїльських поліцейських, які відкрили вогонь і вбили його.

"Це одна з найсильніших терактів, які ми бачили за останні роки... наскільки нам відомо, цей терорист діяв сам. Ми продовжуємо сканувати територію", - зазначив представник поліції.

Терориста ідентифікували як Алкама Хайрі зі східного Єрусалиму і відомо, що він не мав зв'язків з терористами до нападу. Сили ЦАХАЛу заарештували батьків терориста та оточили його будинок у східному Єрусалимі через кілька годин після нападу.

"Це була одна з найгірших атак, які ми знали за останні роки, наші серця з сім'ями поранених і загиблих. Ми оцінили ситуацію і прийняли рішення про деякі негайні дії, ми будемо діяти рішуче і спокійно. Я закликаю громадян не брати закон у свої руки, для цього у нас є армія та поліція", - сказав Нетаньяху у заяві штаб-квартири поліції Єрусалима через кілька годин після нападу.

Представник палестинського угрупування ХАМАСу Хазем Касем також відреагував на атаку, сказавши, що "ця операція є відповіддю на злочини, скоєні окупантами в Дженіні, і природною відповіддю окупантам на злочинні дії".

Угруповання "Ісламський джихад" також високо оцінило напад, не взявши на себе відповідальності.

У Дженіні та інших арабських містах по всьому Ізраїлю у відповідь на інцидент спостерігали святкування, включаючи феєрверки та стрілянину в повітря. Поліція обшукує територію на предмет нових терористів.

Зазначається, що біля лікарні "Хадасса" в Єрусалимі, куди привезли поранених, зібрався натовп - люди скандували "Смерть терористам!".

Тим часом Державний департамент США засудив цей напад і заявив, що у планах поїздки Ентоні Блінкена до Ізраїлю й на Західний берег річки Йордан, яка має відбутися найближчими днями, не відбулося жодних змін.

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