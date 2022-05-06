Терехов закликав харків'ян 9 травня не ходити до меморіалу Слави через можливі провокації РФ
Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав жителів не ходити до меморіалу Слави 9 травня через те, що росіяни можуть планувати провокації цього дня
Про це він заявив у коментарі 24 каналу.
"Хочу попросити, 9 травня не ходіть до Меморіалу. Я знаю, що ця традиція була завжди у нас в Харкові та країні", - наголосив Терехов.
За його словами, росіяни знову можуть його обстріляти .
Мер закликав, що 9 травня варто згадати усіх визволителів України вдома.
"До меморіалу ми обов'язково сходимо усі разом після перемоги і обов'язково віддамо шану тим людям, які відстояли Україну у тій далекій війні проти фашистських окупантів і зараз проти російських", - додав він.
Терехов зазначив, що через повномасштабне вторгнення РФ у Харкові перейменують вулиці, сквери та площі, які пов'язані з державою-агресоркою.
"Сьогодні однозначно не повинно бути у нас в назвах вулиць, площ, спусків, шосе назв російських міст. Це моя чітка позиція", - наголосив міський голова.
Харків розірве також відносини з російськими містами-"побратимами". Він пообіцяв, що ці рішення винесуть на обговорення у сесійну залу міськради.
- На День міста (7 травня), День пам'яті (8 травня) та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) усі заплановані в Івано-Франківську заходи скасовуються.
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