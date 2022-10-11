"Терор і компенсація військових невдач": керівництво ОБСЄ засудило удари РФ по Україні
Голова ОБСЄ, очільник МЗС Польщі Збіґнєв Рау, прем'єр-міністерка Швеції Анн Лінде і очільник МЗС Північної Македонії Буяр Османі, які представляють Трійку ОБСЄ, а також президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Марґарета Седерфельт, генсекретарка ОБСЄ Хельґа Марія Шмід і генсек ПА ОБСЄ Роберто Монтелла категорично засудили атаки РФ проти населення України
Про це повідомляє сайт ОБСЄ.
"Житлові будинки, площі та вулиці в годину пік, парки й дитячі майданчики є цілями невибіркових ударів Росії по українських містах. Ці жахливі військові дії втілюють повну зневагу та порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", - заявляє керівництво ОБСЄ.
В організації зазначили, що причиною актів агресії РФ проти цивільного населення України є невдачі окупантів на фронті.
"Єдина причина цих брутальних і жорстоких актів - ширити терор і компенсувати невдачі з досягненням тактичних і стратегічних цілей. Ми єдині зі сміливим народом України й надалі віддані підтримці його благородної справи захисту наших спільних цінностей та основних зобов'язань ОБСЄ", - йдеться у заяві.
Раніше ОБСЄ засудила спробу РФ анексувати території України, назвавши це "грубим порушенням міжнародного права та статуту ООН".
10 жовтня РФ завдала низку ракетних ударів і атак безпілотниками по території України. За даними МВС, станом на вечір 10 жовтня від російських атак загинуло щонайменше 14 людей, ще 97 постраждало.
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