Про це повідомляє сайт ОБСЄ.

"Житлові будинки, площі та вулиці в годину пік, парки й дитячі майданчики є цілями невибіркових ударів Росії по українських містах. Ці жахливі військові дії втілюють повну зневагу та порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", - заявляє керівництво ОБСЄ.

В організації зазначили, що причиною актів агресії РФ проти цивільного населення України є невдачі окупантів на фронті.

"Єдина причина цих брутальних і жорстоких актів - ширити терор і компенсувати невдачі з досягненням тактичних і стратегічних цілей. Ми єдині зі сміливим народом України й надалі віддані підтримці його благородної справи захисту наших спільних цінностей та основних зобов'язань ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Раніше ОБСЄ засудила спробу РФ анексувати території України, назвавши це "грубим порушенням міжнародного права та статуту ООН".

10 жовтня РФ завдала низку ракетних ударів і атак безпілотниками по території України. За даними МВС, станом на вечір 10 жовтня від російських атак загинуло щонайменше 14 людей, ще 97 постраждало.

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