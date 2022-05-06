Терористи "ЛНР" і "ДНР" призначили "послів" у Росії

Про це повідомляє "Медуза".

Глава самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін підписав указ про призначення "посла" у Російській Федерації. Ним стала заступниця голови Народної ради "ДНР" Ольга Макєєва.

Глава самопроголошеної "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник також призначив "посла" до РФ. Ним став його радник Родіон Мірошник, який раніше брав участь у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Також він відомий, як колишній прес-секретар Віктора Януковича і колишній депутат Луганського обласного ради від Партії регіонів.

Відзначимо, що Путін підписав укази про визнання "ДНР" і "ЛНР" та пригрозив владі України якраз напередодні широкомасштабного вторгнення, 21 лютого.

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