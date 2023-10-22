"Терористи не зламають українську волю": Зеленський розповів про підрозділи захисників на фронті

Про це йдеться у вечірньому зверненні.

"Нічим терористи не зламають українську волю захищати й захистити свою державу, свою незалежність. Готовність людей працювати заради своєї держави, заради своєї України. Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає. І попри все вижене російське зло зі своєї землі", – сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що зараз важлива допомога, хто зараз у бою, на бойових постах, на позиціях.

"Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює", – сказав президент.

Читайте також: Наступ противника йде по всій ділянці російсько-українського фронту протяжністю 1000 км, - військовий експерт Снєгирьов

Зеленський також відзначив у зверненні українських воїнів, які проявили себе останніми тижнями на різних напрямках. Зокрема згадав про Харківщину, де бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ведуть бої на Купʼянському напрямку.

"Авдіївський і Марʼїнський напрямки, особливо жорсткі. Численні атаки росіян. Але наші позиції захищені. 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади, 59-та окрема мотопіхотна та десантники "Сімдесятдевʼятки" – я дякую всім вам, воїни, за справді зразковий захист. Те, що додає впевненості всій країні. І щоразу це честь для мене – дякувати воїнам 55-ї окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає всім нашим хлопцям обороняти Донеччину", – наголосив очільник країни.

Читайте також: "Куль і снарядів вистачить на всіх": військовий Фірсов про наступ окупантів на Авдіївському напрямку

Він згадав Лиманський напрямок, де ведуть бої 68-ма окрема єгерська бригада та підрозділи славетної 95-ї окремої бригади ДШВ. На Бахмутському напрямку Зеленський відокремив гарні результати 92-ї окремої штурмової бригади та 93-ї окремої механізованої бригади. А на Мелітопольському напрямку – десантників 46-ї аеромобільної бригади.

"І наступний тиждень додасть іще можливостей для України – для нашої оборони, для нашого захисту від російського терору, для нашої Формули миру, яка продовжує обʼєднувати світ. Дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Я дякую й усім у нашій державі, хто кожен день використовує так, щоб ми всі, весь український народ, стали сильнішими!" – підкреслив президент.