Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Терористи не зламають українську волю": Зеленський розповів про підрозділи захисників на фронті

"Терористи не зламають українську волю": Зеленський розповів про підрозділи захисників на фронті

22 жовтня, 2023 неділя
20:23
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський згадав, які саме підрозділи зараз перебувають у найгарячіших точках на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області

Про це йдеться у вечірньому зверненні.

"Нічим терористи не зламають українську волю захищати й захистити свою державу, свою незалежність. Готовність людей працювати заради своєї держави, заради своєї України. Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає. І попри все вижене російське зло зі своєї землі", – сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що зараз важлива допомога, хто зараз у бою, на бойових постах, на позиціях.

"Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює", – сказав президент.

Читайте також: Наступ противника йде по всій ділянці російсько-українського фронту протяжністю 1000 км, - військовий експерт Снєгирьов

Зеленський також відзначив у зверненні українських воїнів, які проявили себе останніми тижнями на різних напрямках. Зокрема згадав про Харківщину, де бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ведуть бої на Купʼянському напрямку.

"Авдіївський і Марʼїнський напрямки, особливо жорсткі. Численні атаки росіян. Але наші позиції захищені. 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади, 59-та окрема мотопіхотна та десантники "Сімдесятдевʼятки" – я дякую всім вам, воїни, за справді зразковий захист. Те, що додає впевненості всій країні. І щоразу це честь для мене – дякувати воїнам 55-ї окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає всім нашим хлопцям обороняти Донеччину", – наголосив очільник країни.

Читайте також: "Куль і снарядів вистачить на всіх": військовий Фірсов про наступ окупантів на Авдіївському напрямку

Він згадав Лиманський напрямок, де ведуть бої 68-ма окрема єгерська бригада та підрозділи славетної 95-ї окремої бригади ДШВ. На Бахмутському напрямку Зеленський відокремив гарні результати 92-ї окремої штурмової бригади та 93-ї окремої механізованої бригади. А на Мелітопольському напрямку – десантників 46-ї аеромобільної бригади.

"І наступний тиждень додасть іще можливостей для України – для нашої оборони, для нашого захисту від російського терору, для нашої Формули миру, яка продовжує обʼєднувати світ. Дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Я дякую й усім у нашій державі, хто кожен день використовує так, щоб ми всі, весь український народ, стали сильнішими!" – підкреслив президент.

  • Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що якщо російським військам вдасться узяти Авдіївку, то вони рухатимуться в напрямку окупації всієї Донеччини.  
Президент України
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Володимир Зеленський
Читайте також:
сектор Гази
21 жовтня, 2023 субота
Після знищення ХАМАС у секторі Гази за підтримки ООН та арабських країн створять нову адміністрацію, - ЗМІ
окупанти
21 жовтня, 2023 субота
Військовий експерт Грант спрогнозував, як довго може тривати російська атака на Україну
Алексей Данилов
21 жовтня, 2023 субота
Об'єкти навколо Москви стануть мішенями для української зброї, - Данілов
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
22 жовтня
20:40
на фото військові ЗСУ
Протягом доби на основних ділянках фронту відбулося 82 боєзіткнення, — Генштаб
20:37
Ексклюзив
Електроенергія
Ми маємо досвід минулої зими, тому не думаю, що агресору вдасться щось зробити енергетичній системі, - експерт Касіч
20:33
Оновлено
У Києві на блокпосту авто збило на смерть військового
Біля Києва на блокпості автівка на смерть збила військового: водієм виявився адвокат, - ЗМІ
20:28
Оновлено
Обстріл Нової пошти, Харків
РФ вдарила ракетою по терміналу "Нової пошти" на околиці Харкова: 6 людей загинули, 17 поранено
20:16
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Захист єврейського життя є завданням Німеччини, - Штайнмаєр
20:07
OPINION
Валерій Пекар
Нове Просвітництво vs Нова Інквізиція
19:49
Оновлено
"Динамо" - "Дніпро-1" 0:1. 22 жовтня 2023 року
"Динамо" програло "Дніпро-1": результати 11-го туру УПЛ
19:44
Огляд
Вибухи у Севастополі
ATACMS пройшлись по військових аеродромах ворога, а безпілотники атакували військовий табір у Курській області: де в окупантів вибухало цього тижня
19:40
Ексклюзив
Володимир Путін
Вплив ядерного шантажу Путіна набагато менший, ніж він розраховує, - представник ГУР Юсов
19:37
Ексклюзив
ізраїльські солдати
Те, що зараз немає великої війни на Близькому Сході, є заслугою США, - Бурковський
19:23
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
"Це як Євробачення": Мстислав Чернов закликав голосувати за "20 днів у Маріуполі" на фестивалі Cinema Eye Awards
18:54
білоруські та російські військові
Білорусь продовжила військові навчання з РФ, що тривають з 2022 року
18:45
прапори України та США
США надішлють Ізраїлю тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцялися Україні, - NYT
18:36
Сенатор Тім Скотт
Кандидат у президенти США Тім Скотт заявив, що проголосував би проти пакету допомоги Україні та Ізраїлю в його "нинішньому формулюванні"
18:19
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: скільки коштують євро та долар
18:04
OPINION
на фото Сергій Лямець
Що робити українцям в умовах девальвації долара?
17:51
Газпром
Російський "Газпром" планує додаткові поставки газу в Угорщину та Китай цієї зими
17:26
Швейцарія
Швейцарці проголосували на парламентських виборах
17:20
Ексклюзив
Андрій Юсов
Росія передала ХАМАСу зброю й досвід, набутий у війні проти України, - представник ГУР Юсов
17:17
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Україна не виграє війну, якщо влада і армія не змінить мислення, - військовий експерт Грант
16:47
Іран, жінки
Іранські ЗМІ повідомили, що у 16-річної дівчини сталася смерть мозку після затримання поліцією моралі
16:46
Курська область
У Курській області РФ заявили, що одне з селищ частково залишилося без світла через нібито обстріл
16:29
Донеччина
Окупанти атакували 4 населені пункти Донеччини: 2 загиблих, 3 постраждалих
16:19
Ексклюзив
Китай прапор
Китай навряд чи поверне назад орендовані в Росії території, - економіст Ус
16:08
екологія
Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну вчинила 2500 екологічних злочинів
16:07
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
Вибори, хоч і нелегітимні, під час війни, все-таки будуть
15:53
Сектор Гази
ХАМАС заявив, що у Газі загинули понад 4,5 тисячі палестинців
15:53
японія морепродукти, риба
В окупованому Скадовську росіяни незаконно створили відділ управління росриболовлі
15:49
терористи ХАМАС
Орієнтовна кількість заручників, яких утримує ХАМАС, зросла до 212
15:24
Сергій Лавров
Лавров у понеділок прибуде до Ірану для зустрічі з міністрами 5 країн
15:00
Ексклюзив
речник ГУР Андрій Юсов
В Криму активно розвивається проукраїнський рух опору, - представник ГУР Юсов
14:54
Версаль
Всьоме за останні вісім днів Версальський палац евакуйовують через загрозу вибуху
14:52
Поліція на місті, де була знайдена мертвою Саманта Волл. Детройт 21 жовтня 2023 року
Президентку синагоги Детройта знайшли вбитою біля свого будинку з численними ножовими пораненнями
14:41
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Повернення українських дітей і ситуація на Близькому Сході: Зеленський поговорив з еміром Катару Аль Тані
14:23
За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів
Російські війська обстріляли село у Куп'янському районі Харківщини: постраждала жінка
14:21
Оновлено
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїль заявив, що ліквідував вночі заступника голови ракетних сил ХАМАС
14:09
Китай
"Порушення суверенітету": кораблі Філіппін та Китаю зіткнулися у Південнокитайському морі
14:07
OPINION
Сергій Марченко
Зеленський не піде після другого терміну...
13:45
Аргентина. Хав'єр Мілей
У Аргентині проходять вибори: президентом може стати прихильник Трампа
13:42
електроенергія
Велика Британія навчає українських інженерів захищати критичну інфраструктуру від ворожих атак
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV