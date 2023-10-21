Наступ противника йде по всій ділянці російсько-українського фронту протяжністю 1000 км, - військовий експерт Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що окрім концентрації ворожих сил на Авдіївському напрямку противник зосередив потужні сили на Куп'янсько - Лиманському напрямку, а також має угруповання біля Бахмута
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Давайте говорити про те, що наступ противника йде по всій лінії бойового зіткнення, тобто по всій ділянці російсько-українського фронту протяжністю 1000 км. Хибна теза, яку намагається просунути Інститут вивчення війни, що зусилля окупаційної армії зосереджено виключно в районі Авдіївки. Однак на Куп'янсько - Лиманському напрямку зосереджено 120 тисяч особового складу армії РФ та 1300 одиниць бронетехніки. Для порівняння та розуміння ситуації, на Бахмутському напрямку, який вважається найбільш проблемним, зосереджено російське угруповання чисельністю у 50 тисяч особового складу та 200 одиниць бронетехніки", - зауважив військовий експерт.
За його словами, на Авдіївку перші три дні наступ вівся силами трьох російських батальйонів. Окупанти намагаються взяти під свій контроль всю територію Донецької області.
"Станом на жовтень ЗСУ контролюють понад 50% території Донецької області. А це політична та особова поразка російського диктатора. Нагадаю, що 30 вересня 2022 року Путін підписав указ про включення так званої ДНР до складу РФ у рамках адміністративних кордонів області. Тобто за рік після путінського указу окупанти так і не змогли виконати ані самий указ, ані перший етап свого СВО – встановити контроль над цією територією Луганської та Донецької областей", - прокоментував співголова ГІ "Права Справа".
Дмитро Снєгирьов підкреслив, що ситуація біля Авдіївки важка і демонструє ефективний характер активної оборони з боку ЗСУ.
"Варто зазначити, що на Авдіївському напрямку біля Красногорівки протягом останньої доби ЗСУ відбили раніше втрачені позиції в окупантів. Крім того, призупинено просування ворога по флангах. Точаться важкі бої в районі терикона, який противник не контролює. Окупанти намагаються вийти на рівень залізничних колій по флангах українського угруповання, але ці спроби нейтралізуються ЗСУ. Тому, не випадково за останню добу 20 жовтня такі чисельні втрати противника у важкій техніці й в особовому складі. Це найбільші втрати окупантів протягом доби за весь період російсько-української війни", - резюмував Снєгирьов.
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16 жовтня ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.
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Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.
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В Авдіївку з міркувань безпеки перестали завозити гуманітарну допомогу.
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19 жовтня Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів роботу на найскладніших Авдіївському та Куп'янському напрямках.
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20 жовтня у вечірньому зведенні Генштабу зазначили, що Сили оборони відбили близько 23 атак на Куп'янському напрямку
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