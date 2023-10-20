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Головна Війна з Росією ЗСУ за добу ліквідували 1380 окупантів, 55 танків і 120 бронемашин, - Генштаб
Оновлено

ЗСУ за добу ліквідували 1380 окупантів, 55 танків і 120 бронемашин, - Генштаб

20 жовтня, 2023 п'ятниця
07:46
Війна з Росією розбита російська техніка

Російські окупанти протягом минулої доби поновили наступальні дії в районі Авдіївки. Натомість українські війська завдають ворогу значних втрат: 1380 загарбників і 55 танків

Про це 20 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 292 060 (+1380) осіб,
  • танків ‒ 5047 (+55) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9557 (+120) од,
  • артилерійських систем – 7012 (+29) од,
  • РСЗВ – 822 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8) од,
  • крилаті ракети ‒ 1535 (+1) од,
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 985 (+0).

Зведення Генштабу: Росіяни поновили наступ біля Авдіївки, ЗСУ завдають ворогу значних втрат

Про це інформує Генштаб.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Також, безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Силами оборони відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Армія РФ завдала 12 ракетних та 60 авіаційних ударів по території України

Минулої доби окупанти завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по цивільному об’єкту у місті Миколаїв. Крім того, загарбники застосували ударні БПЛА типу Shahed-136/131 по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною.

Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Подоли, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Виїмка, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Бердичі, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Берислав та Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони уразили пункт управління та 2 райони зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також ЗСУ знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 13 артилерійських засобів противника.

  • Інститут вивчення війни вважає, що український наступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту.
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