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Сили оборони відбили близько 23 атак на Куп'янському напрямку, - Генштаб

20 жовтня, 2023 п'ятниця
20:09
Війна з Росією Український ракетний комплекс "Вільха-М"

Українські воїни продовжують захищати Незалежність України у війні проти російських терористів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 20 жовтня.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Російські терористи завдали 5 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленнні.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках терористи зберігають військову присутність у прикордонних района. Продовжуються обстріли населених пунктів з території РФ. Ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Старикове Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Огірцеве, Бологівка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще 3 атаки в районі Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Кучерівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога східніше Невського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. Водночас від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Невське, Макіївка, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка Донецької області. РФ завдала авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку агресор вів безрезультатні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Новокалинове, Степове, Первомайське Донецької області. Тут силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів біля Кераміка та Ласточкиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне,  Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Росія завдала авіаційних ударів неподалік Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області, також противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине,  П’ятихатки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Козацьке та Новоберислав Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дудчани Херсонської області та місто Херсон.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту",- йдеться у зведенні.

Удари по росіянах

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по  районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

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