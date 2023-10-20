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"Куль і снарядів вистачить на всіх": військовий Фірсов про наступ окупантів на Авдіївському напрямку

20 жовтня, 2023 п'ятниця
15:11
Війна з Росією Авдіївка

Військовослужбовець ЗСУ, народний депутат України 7 і 8 скликань Єгор Фірсов прокоментував наступ російських окупантів на Авдіївському напрямку

Про це стало відомо з етеру "Еспресо".

"Бойові дії - це так звані хвилі. Тобто постійно йде просідання, а потім знову наростання. Ми очікували це наростання, тому що тактично і стратегічно Авдіївка важлива для ворога, ми слухаємо їхні перехоплення. Тому плюс-мінус ми всі їхні плани знаємо дуже добре", - зазначив він.

Військовий також повідомив, що були зафіксовані скупчення техніки, але найголовніше те, що на напрямку є величезна кількість ворожої піхоти.

"Ворог переважає по цьому напрямку в 3 в 4 рази, піхоти дуже багато. Наша задача - постійно відтискати ворога, тиснути на нього, безпосередньо ударними дровами бити по скупченнях техніки, піхоти й ні в якому разі не давати можливості ворогу зупинитись, окопатись і зайняти якісь позиції. Тому, ситуація по цьому напрямку досить напружена, я завжди казав з першого дня цієї найбільшої атаки, що все дуже серйозно. Ворог буде пробувати взяти Авдіївський напрямок завжди", - наголосив Фірсов.

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Він додав, що в російської армії зараз головне завдання на цьому напрямку - взяти так званий терикон, який знаходиться біля Авдіївського коксохімічного заводу, встановити туди протитанкові засоби й намагатися прострілювати дороги та контролювати логістику.

"Але це безуспішно для ворога, і в принципі ми знаємо, які підрозділи й спецпідрозділи будуть перекидати. Куль і снарядів вистачить на всіх", - сказав військовий.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тисяч особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки. Він також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

12 жовтня експерти ISW зазначили, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Наступного дня  стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що війська РФ готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку провалилися – їхній наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". А Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили нову дату повного виходу на адміністративні кордони Донецької області - до 31 грудня 2023 року вони планують окупувати увесь регіон. Водночас уже зараз росіяни знищують Авдіївку. 

15 жовтня аналітики ISW розказали, що російські війська стикаються з рядом серйозних проблем під час наступу на Авдіївку. Зокрема, йдеться про оборонні укріплення українських військових та проблеми з медичним забезпеченням у самій армії РФ. А видання The Economist написало, що незалежно від того, вдасться російським військам захопити Авдіївку на Донеччині чи ні, це все ще матиме негативний вплив на тривалий український контрнаступ на півдні.

16 жовтня американський ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.

Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.

Україна
зброя
російська армія
ЗСУ
окупанти
Авдіївка
втрати окупантів
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