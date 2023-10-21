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Якщо росіяни зможуть узяти Авдіївку, то рухатимуться в напрямку окупації всієї Донеччини, - військексперт Киричевський

21 жовтня, 2023 субота
18:16
Війна з Росією Авдіївка

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що якщо російським військам вдастся узяти Авдіївку, то вони рухатимуться в напрямку окупації всієї Донеччини

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Те, що зараз відбувається на фронті по всій довжині, беремо всю довжину від Роботинського виступу й до Авдіївки - це можна назвати кампанією боротьби за перехоплення ініціативи. Тобто з однієї сторони не можна сказати, що результати контрнаступу на Півдні й штурмових дій під Бахмутом можна назвати повністю успішними, є там дискусійні моменти. Росіяни на цьому тлі вирішили, що їм потрібно перехоплювати ініціативу, потрібно йти в наступ", - зазначив військовий експерт.

Киричевський заявив, що якщо брати ділянку з Авдіївським виступом - там орієнтовно 12×15 км площина й це приблизно стільки, скільки українські війська можуть утримувати, наприклад в районі Роботиного.

"Відповідно, що для росіян, якщо вони зможуть зрізати ось цей виступ - це для них буде навіть в холодному плані буде важлива оперативна перемога, бо вона дозволить створити їм подальші умови для успішного просування в планах окупантів у Донецькій області", - вважає він.

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Експерт додав, що окупанти можуть у своїх планах щодо Авдіївки покладатися на те, що насправді, по-перше: ступінь міцності укріплень районів навколо Авдіївки, медійно перебільшена. По-друге, росіяни там штурмують і б'ють найбільш вразливу точку української оборони.

"Там по суті вся наша битва відбувається біля залізничного полотна в сторону Бердичів. На скільки ми можемо розуміти, залізничне полотно може служити таким природним рубежем, перешкодою для російських військ, але не настільки. Якби мова була про щось схоже на лінії Суровікіна, те що росіяни набудували на Півдні. Якби ж ми говорили про якісь невеликі села, які росіяни демонстрували намір взяти в оточення - це одна справа. А так насправді щодо Авдіївки, навіть якщо абстрагуватися від емоцій - те, що росіяни можуть взяти щось в оточення, навіть в оперативному плані важливо не дати їм реалізувати якісь намітки до успіху", - наголосив він.

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Киричевський зауважив, що якщо говорити про неприємні моменти, то попри те, що на Південному фасі росіяни пускають бронетехніку і її там спалюють, то на Північному фасі вони поступово підбираються вперед.

"Тобто у них є якісь часткові успіхи у просуванні. Тому там йде такий запал битви за Авдіївку, тому що якщо виходити з логіки пострадянської думки, перш ніж наступати вперед - треба зрізати всі виступи противника по лінії фронту. Тому, якщо росіяни зможуть це зробити - вони зможуть рухатися в напрямку окупації всієї Донеччини, а там не тільки емоційна складова, але й принесе мало чого гарного для наших військ", - вважає він.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тисяч особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки. Він також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

12 жовтня експерти ISW зазначили, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Наступного дня  стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що війська РФ готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку провалилися – їхній наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". А Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили нову дату повного виходу на адміністративні кордони Донецької області - до 31 грудня 2023 року вони планують окупувати увесь регіон. Водночас уже зараз росіяни знищують Авдіївку. 

15 жовтня аналітики ISW розказали, що російські війська стикаються з рядом серйозних проблем під час наступу на Авдіївку. Зокрема, йдеться про оборонні укріплення українських військових та проблеми з медичним забезпеченням у самій армії РФ. А видання The Economist написало, що незалежно від того, вдасться російським військам захопити Авдіївку на Донеччині чи ні, це все ще матиме негативний вплив на тривалий український контрнаступ на півдні.

16 жовтня американський ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.

Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.

російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Військові новини
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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