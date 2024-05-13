Син свого друга: Путін запропонував призначити головою Рахункової палати Бориса Ковальчука
Очільник Кремля Володимир Путін запропонував призначити на посаду голови Рахункової палати Бориса Ковальчука, сина свого друга Юрія Ковальчука
Про це повідомляє Рада Федерації РФ.
"До Ради Федерації також надійшло подання президента Росії призначення на посаду головою Рахункової палати Ковальчука Бориса Юрійовича", - йдеться у повідомленні.
Натомість "Інсайдер" із посиланням на розслідування повідомляє, що "його батько, Юрій Ковальчук, фактично виконує функції "особистого консільєра" Путіна. Завдяки цьому він перетворився на другу за значимістю людину в країні".
Юрій Ковальчук - засновник банку "Росія", контролює медіа, до якого входять кілька телеканалів, зокрема "Перший". Водночас він володіє землями та елітною нерухомістю. Багато чого вказує на те, що користується цими об'єктами сам Путін.
"Наприклад, пов'язана з Ковальчуком фірма побудувала поряд з геленджицьким аеропортом, на Тонкому мисі, шість гектарів ландшафтного парку з вертолітним майданчиком та двома будинками. Проєкт Ковальчука у Геленджику створив архітектор Євген Меркур'єв, який є автором й іншої "дачі Путіна" на березі Ладозького озера", - пише видання.
- Цього ж дня Путін запропонував Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони. Водночас Сергій Шойгу отримав посаду секретаря ради безпеки РФ.
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