Трамп спростував повідомлення про наміри примиритися зі своєю суперницею Ніккі Гейлі
Колишній президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про те, що він розглядає свою конкурентку на праймеріз Республіканської партії Ніккі Гейлі як напарника
Про це повідомляє Politico.
"Ніккі Гейлі не розглядається на посаду віце-президента, але я бажаю їй успіху", - заявив експрезидент.
Як стверджують у виданні, їхні відносини залишаються холодними відтоді, як Ніккі Гейлі вибула з перегонів після "супервівторка".
Попри це Гейлі досі продовжує здобувати підтримку на первинних перегонах, нещодавно отримавши понад 21% голосів на праймеріз в Індіані та майже 17% у Пенсильванії.
Її віддані прихильники можуть відіграти ключову роль у визначенні результатів президентських виборів у листопаді, однак кампанія Трампа практично не докладає зусиль для того, щоб залучити її прихильників. Зі свого боку, за даними видання, Трамп досі не зв'язався з Гейлі після того, як вона вибула з передвиборчих перегонів.
- Трамп відреагував на цю ідею після того, як в суботу вранці агентство Axios повідомило, що його кампанія активно розглядає кандидатуру Гейлі, щоб допомогти колишньому президенту повернути собі Білий дім.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе