Трамп спростував повідомлення про наміри примиритися зі своєю суперницею Ніккі Гейлі

Про це повідомляє Politico.

"Ніккі Гейлі не розглядається на посаду віце-президента, але я бажаю їй успіху", - заявив експрезидент.

Як стверджують у виданні, їхні відносини залишаються холодними відтоді, як Ніккі Гейлі вибула з перегонів після "супервівторка".

Попри це Гейлі досі продовжує здобувати підтримку на первинних перегонах, нещодавно отримавши понад 21% голосів на праймеріз в Індіані та майже 17% у Пенсильванії.

Її віддані прихильники можуть відіграти ключову роль у визначенні результатів президентських виборів у листопаді, однак кампанія Трампа практично не докладає зусиль для того, щоб залучити її прихильників. Зі свого боку, за даними видання, Трамп досі не зв'язався з Гейлі після того, як вона вибула з передвиборчих перегонів.