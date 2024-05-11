Трамп хоче примиритися з конкуренткою на праймеріз Ніккі Гейлі, - Axios

Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, що знайомі з ситуацією.

Зазначається, що відносини між конкурентами Республіканської партії залишаються холодними, але Трамп міг би примиритися з Гейлі, якби був переконаний, що вона допоможе йому виграти президентство, уникнути потенційного тюремного ув’язнення та покрити десятки мільйонів судових рахунків, якщо він програє.

"Республіканці, близькі до обох кампаній, вважають, що примирення відповідає взаємним інтересам Гейлі та Трампа, попри їхню запеклу боротьбу на праймеріз Республіканської партії та їхні різні погляди на деякі важливі проблеми", - йдеться у повідомленні.

Примирення з Гейлі, його колишнім послом в ООН, також може допомогти Трампу залучити деяких республіканців із вищою освітою, які продовжували голосувати за неї на праймеріз навіть після того, як вона вибула, пише видання.

На праймеріз в Індіані у вівторок Гейлі набрала понад 20% голосів у змаганні, яке також дозволило демократам і незалежним кандидатам взяти участь у перегонах від Республіканської партії.

Можуть бути переваги й для Гейлі.

Кандидати мають різні погляди на такі питання, як війна та зміна програм, таких як соціальне забезпечення та медичне забезпечення. Зокрема, Гейлі наполягала на тому, щоб надіслати більше допомоги в Україну та дозволити їй стати частиною НАТО, натомість Трамп проти цього.

Трамп критикував Гейлі за запропоновані нею реформи, такі як підвищення пенсійного віку для майбутніх поколінь.

Прессекретар обох претендентів відмовилися від коментарів.