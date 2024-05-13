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"РФ мусить використовувати чипи з помп для грудного молока": в уряді США переконані, що санкції сповільнили Росію 

13 травня, 2024 понедiлок
05:44
Світ санкції проти Росії
Зміст

Росія змушена  використовувати комерційні чипи у виробництві зброї, оскільки експортні обмеження США успішно діють та сповільнюють воєнну машину Кремля

Про це заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо під час слухань в американському Конгресі, пише "Голос Америки".

Джина Раймондо нагадала, що США ввели обмеження на експорт до Росії майже 700 видів товарів подвійного призначення й додали до санкційного переліку майже 100 китайських компаній за допомогу Росії в обході експортних обмежень.

На слуханнях, що були присвячені бюджету відомства на 2025 рік, сенатори-республіканці Джейк Еллзі та Тоні Гонзалес висловили занепокоєння тим, що американські мікрочипи знаходять у зброї, яку застосовує Росія, Іран, а також в північнокорейських дронах, які Росія використовує для атак по Україні.

"Видається, вони можуть використовувати чипи, які ми вважаємо нешкідливими комерційними чипами, з летальною метою", – припустив Еллзі, звертаючись до посадовиці.

Раймондо у відповідь висловила переконання, що експортні обмеження США "значно сповільнили Росію". Вона зазначила, що росіяни змушені використовувати комерційні чипи й переналаштовувати свою техніку, а також мають покладатись на Іран та Китай, щоб отримувати такі мікрочипи.

За словами Раймондо, через обмежений доступ до західних мікрочипів Росія "змушена використовувати чипи із помп для грудного молока, холодильників і подібних речей, і саме це вони й роблять, саме тому, що наші початкові обмеження працюють". 

Також міністерка зауважила, що США постійно нарощують та використовують усі наявні засоби, щоб розв'язати цю проблему.

"Якщо ми дізнаємося, що китайська компанія обходить наші експортні обмеження щодо Росії, то включаємо цю компанію до санкційного переліку, що дозволяє нам розглянути кожну базу даних у світі, отримати дані з публічного доступу та приватні, щоб дізнатись, що насправді відбувається", – додала вона.

Теги:
Економіка
Росія
зброя
Технології
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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