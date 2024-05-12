У передмісті Харкова є влучання
Увечері неділі, 12 травня, у Харкові було чутно вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив про прильоти у передмісті Харкова
Про це повідомив Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що близько 22:40 у Харкові було чутно звук вибуху.
"Обидва прильоти у найближчому передмісті", - повідомив Терехов.
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- У ніч з 9 на 10 травня російська армія атакувала територію України ударними дронами та ракетами. Унаслідок цього у Харкові постраждали дві людини, серед них дитина.
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