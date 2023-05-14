Терористи обстріляли фермерів у регіоні Буркіна-Фасо: 33 людей загинуло
Озброєні люди обстріляли фермерів, які вирощують овочі в регіоні Буркіна-Фасо, внаслідок чого загинуло щонайменше 33 людини
Про це повідомляє 24 Digital.
Повідомляється, що губернатор Бабо П'єр Бассінга заявив, що напад на фермерів стався у четвер ввечері.
"Село Юлу в департаменті Шеріба провінції Мухун зазнало боягузливого і варварського терористичного нападу. Нападники обстріляли мирних жителів, які займалися сільським господарством вздовж річки. Попередня кількість загиблих становить 33 людини", - сказав він.
Місцеві джерела також повідомили, що озброєні нападники на мотоциклах відкрили хаотичний вогонь по фермерах.
Зокрема також зазначається, що з березня у восьми з 13 регіонів Буркіна-Фасо діє надзвичайний стан.
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