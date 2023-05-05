У Бельгії затримали чеченців за підозрою у плануванні теракту

Про це повідомляють DW.

Прокуратура Бельгії 4 травня заявила про затримання сімох людей, підозрюваних у підтримці терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) та плануванні теракту.

За даними бельгійських ЗМІ, майже всі затримані - вихідці з Чечні, три з них мають бельгійське громадянство. "Йдеться про молодих людей віком близько двадцяти років, з них дехто вже чинив дрібні злочини", - цитує телеканал RTBF опис прокуратурою затриманих.

"Точна мета запланованої атаки поки що не визначена", - заявила прокуратура країни. За попередньою інформацією, представник федеральної прокуратури Ерік Ван Дуйс повідомив, що підозрювані мали намір атакувати установу, розташовану в Бельгії, та активно шукали зброю.

У рамках операції із затримання підозрюваних поліція провела обшуки за дев'ятьма адресами у кількох містах на заході країни. "Можливі звинувачення – замах на терористичне вбивство, участь у діяльності терористичної групи та підготовка теракту", - повідомила прокуратура.

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