У Бельгії конфіскували партію екстазі під виглядом великодніх кроликів
У ході перевірки на одному з пунктів митного контролю аеропорту Брюсселя виявили партію великодніх кроликів, зроблених із екстазі
Про це повідомляє AFP.
В одному з вантажних терміналів аеропорту в столиці Бельгії митники перехопили партію фальшивих шоколадних кроликів, зроблених із MDMA – напівсинтетичної психоделічної речовини.
"Тут у нас є один-два кілограми цього наркотику. З одного кілограма можна зробити шість тисяч пігулок екстазі", - розповіла співробітниця митного контролю аеропорту Брюсселя Пол Мелейнер.
Пакет адресувався покупцю до Гонконгу. Зазначається, що Бельгія, Франція та Німеччина часто використовуються для подібних посилок, які зазвичай відправляються з Латинської Америки як вітамінні добавки.
- Нагадаємо, у 2022 році Бельгія та Нідерланди спільно конфіскували рекордну кількість кокаїну.
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