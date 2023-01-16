Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Російські звірства, хоча й направлені для залякування українського народу, тільки зміцнюють позицію Заходу щодо надання Україні допомоги. Такі удари, якого Росія завдала по Дніпру, лише доводять нашим союзникам, що не потрібно зупиняти допомогу нашій країні", - пояснив Краєв.

Експерт наголосив, що в Росії не вийде залякати український народ та західних союзників.

"Як приклад цього можна відобразити позицію Великої Британії. У Великій Британії майже через добу після цього удару оголосили про безпрецедентний пакет військової допомоги України. Такі приклади ще раз доводять, що кожен наступний ракетний удар РФ та спроба нас залякати буде викликати лише більший опір", - додав він.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Станом на вечір 15 січня було відомо, що поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 40 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо було зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

16 січня стало відомо, що Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року.

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