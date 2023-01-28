Терору не має бути місця в сучасному світі: Зеленський прокоментував теракти в Єрусалимі

Про це глава держави написав у twitter.

"Поділяємо біль народу Ізраїля через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту", – зазначив Зеленський.

"Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", – наголосив він.

Зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна рішуче засуджує жахливі терористичні напади в Єрусалимі.

"Шокуючі повідомлення про жахливі теракти в Єрусалимі. Україна засуджує їх найрішучішим чином. Із жахом дізнався, що серед невинних жертв був громадянин України. Моє серце з близькими всіх загиблих і постраждалих", - написав Кулеба у twitter.

Нагадаємо, увечері 27 січня щонайменше семеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі.

28 січня в місті Давида, Єрусалим, відбулася стрільба: через імовірний терористичний акт двоє чоловіків отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що теракт у Єрусалимі забрав життя жінки з України.

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