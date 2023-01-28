У Єрусалимі стався другий теракт за добу, відомо про двох поранених
28 січня в місті Давида, Єрусалим, відбулася стрільба: через імовірний терористичний акт двоє чоловіків отримали поранення
Про це 28 січня повідомили The Jerusalem Post.
За останні 24 години в Єрусалимі вдруге сталася терористична атака: стрілець відкрив вогонь в археологічному парку "місто Давида".
Поліція Ізраїлю повідомила, що зачинателя атаки підстрелили двоє цивільних громадян, які мали при собі ліцензовану зброю. Попередньо, стрільцем був 13-річний хлопець.
Серед постраждалих 22-річний та 45-річний чоловіки, обидва у важкому, але стабільному стані з травмами верхньої частини тіла.
Як пишуть журналісти, представник ХАМАС Хасем Касем привітав напад, сказавши: "Героїчна акція в Силуані є підтвердженням продовження дій опору на всіх окупованих територіях і у відповідь на злочини окупації проти нашого народу в святих місцях".
- Нагадаємо, увечері 27 січня щонайменше семеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі.
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