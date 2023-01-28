У Єрусалимі стався другий теракт за добу, відомо про двох поранених

Про це 28 січня повідомили The Jerusalem Post.

За останні 24 години в Єрусалимі вдруге сталася терористична атака: стрілець відкрив вогонь в археологічному парку "місто Давида".

Поліція Ізраїлю повідомила, що зачинателя атаки підстрелили двоє цивільних громадян, які мали при собі ліцензовану зброю. Попередньо, стрільцем був 13-річний хлопець.

Серед постраждалих 22-річний та 45-річний чоловіки, обидва у важкому, але стабільному стані з травмами верхньої частини тіла.

Як пишуть журналісти, представник ХАМАС Хасем Касем привітав напад, сказавши: "Героїчна акція в Силуані є підтвердженням продовження дій опору на всіх окупованих територіях і у відповідь на злочини окупації проти нашого народу в святих місцях".

Нагадаємо, увечері 27 січня щонайменше семеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті теракту в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb