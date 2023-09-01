Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Tesla представила оновлену Model 3 зі збільшеним запасом ходу в Китаї

Tesla представила оновлену Model 3 зі збільшеним запасом ходу в Китаї

1 вересня, 2023 п'ятниця
07:12
Технології Tesla авто

1 вересня Tesla представила в Шанхаї оновлену Model 3 зі більшим запасом ходу на китайському, європейському, а також, ринках Близького Сходу, Австралії та Японії, таким чином обійшовши конкурентів, які анонсувати нові електромобілі в найближчі кілька днів

Про це повідомляє Reuters.

На китайському найбільшому у світі автомобільному ринку оновлена ​​версія Model 3 представлена ​​за початковою ціною на 12% вищою, ніж попередня базова модель із заднім приводом. Це зламало тенденцію зниження вартості, яка спричинила цінову війну між Tesla та його китайським конкурентом EV. На сайті компанії станом на 1 вересня йдеться, що вартість моделі у Китаї стартує від 259 900 юанів ($35 807,78).

Працівники корпорації заявляють, що нова Model 3 матиме більший запас ходу. Стандартна версія має номінальний запас ходу 606 км (377 миль), що приблизно на 9% більше, ніж базова модель, яку Model 3 замінить в Китаї. 

Китайський підрозділ Tesla зазначає, що нова модель має кращу акустичну систему, покращений і комфортніший салон і екран для пасажирів на задньому сидінні. Також седан отримав витонченішу передню частину та нові фари. Допускають, що завод у Шанхаї стане першим, окрім заводу у Фрімонті, Каліфорнія, який вироблятиме цю модель.

Оновлена ​​версія Model 3 - перший автівка Tesla з моменту запуску свого світового бестселера Model Y у 2020 році. Цього ж року компанія також планує розпочати виробництво свого Cybertruck.

Tesla вже почала приймати замовлення та розпочне постачання в Китай у четвертому кварталі, натомість до Австралії постачання призначені на січень.

Згідно з останніми даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), Tesla продала 64 285 китайських електромобілів у липні, що на 31% менше, ніж попереднього місяця.

Натомість, очікується, що німецькі автовиробники оголосять про випуск нових електромобілів вже за кілька днів в Мюнхені, серед них – нова версія Volkswagen (VOWG_p.DE) ID.7 і новий електричний седан моделі CLA від Mercedes (MBGn.DE).

  • Пекін надав дозвіл китайській компанії Xiaomi виробляти електричні транспортні засоби, таким чином склавши конкуренцію компанії Tesla.

Новини
Світ
Китай
Ілон Маск
Читайте також:
Олексій Резніков та Єнс Столтенберг
31 серпня, 2023 четвер
Українці знову перевершили очікування: генсек НАТО про успіх контрнаступу ЗСУ
Під Краматорськом розбилися два українські гелікоптери
31 серпня, 2023 четвер
Під Краматорськом розбилися два українські гелікоптери Мі-8: попередньо 6 загиблих
Чорне море, Крим
30 серпня, 2023 середа
РФ звинуватила Україну в атаці ракетою по Криму та дронами - по Брянщині
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 40.73
    Продаж 41.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
1 вересня
07:28
Південна Корея
Міністри закордонних справ Південної Кореї та Китаю домовилися про активізацію переговорів з Японією
06:59
Пентагон
Пентагон замовив для України ракети AMRAAM
06:50
ЗСУ
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, на фронті відбулося понад 25 боєзіткнень
06:35
Ігор Гіркін
В ISW пояснили, що стоїть за заявою терориста Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ
06:11
санкції проти Росії
Штати запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет
06:00
Роман Яремчук
Футболіст збірної України близький до трансферу в Ла Лігу, - ЗМІ
05:38
система оповіщення сирена
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: РФ могла запустити "калібри"
05:22
Александар Вучич
"Поважаємо територіальну цілісність": президент Сербії Вучич зустрівся з українським послом
05:00
Назарій Русин, "Зоря"
Ліга конференцій: визначились усі учасники групового етапу. З ким може зіграти "Зоря"
03:07
Давид Арахамія
Арахамія заговорив про екстрадицію військовозобов'язаних, які незаконно покинули Україну
01:32
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна перемогла росіянку Павлюченкову та вийшла в третє коло US Open
00:56
Псков, вибухи
Губернатор Псковщини заявив про "невідомий об'єкт" у небі над облцентом і виклав відео стрілянини
00:26
Соловйов та путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 серпня
00:07
Аналітика
Сергій Згурець
Упродовж двох днів є враження, що противник покинув Кліщіївку. Колонка Сергія Згурця
00:05
Велика Британія, війна з Росією
В Україні загинув 22-річний доброволець із Британії Семюеля Ньюї
2023, четвер
31 серпня
23:41
Міністерство оборони
Міноборони заявило, що українським ЗМІ пропонують інформацію з метою дискредитації ЗСУ
23:36
"Дніпро-1"
"Дніпро-1" поступився "Спартаку" і слідом за "Динамо" ганебно покидає єврокубки
23:29
Ілон Маск
Маск дозволить розміщувати платну політичну рекламу на платформі Х
23:06
АЗС
У РФ дефіцит пального: він може посилитись перед виборами президента, - Reuters
22:54
Денис Попов, "Динамо" - "Бешикташ", Ліга конференцій
"Динамо" програло "Бешикташу" у Лізі конференцій та вилетіло з єврокубків
22:33
Залужний провів розмову з Міллі
Контрнаступ, озброєння і ППО: Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі
22:18
Оновлено
суд
Стрілянина у Дніпрі: поліцейському обрали запобіжний захід
21:58
Зоря
"Зоря" перемогла "Славію", але вибула з Ліги Європи
21:39
Жозеп Боррель
Україна та ще 9 країн: Боррель закликав визначити орієнтовний час вступу нових членів у ЄС
21:33
На фронті впродовж доби відбулося 25 боєзіткнень, ЗСУ завдали по ворогу 16 авіаударів
21:14
Кирило Буданов
Буданов підтвердив, що Росія вже доставила перші ядерні боєголовки в Білорусь
20:42
F-16
Зеленський назвав потрібну Україні кількість винищувачів F-16
20:30
Ексклюзив
ППО РФ
ГУР: Ворогу непросто поповнювати запаси знищених засобів ППО
20:04
Ліга чемпіонів, жеребкування
Ліга чемпіонів: відбулось жеребкування групового етапу 2023/24
20:01
OPINION
Сергій Будкін, засновник компанії FinPoint
Розвінчуємо економічні міфи про післявоєнну відбудову
19:54
Шахтар, Ліга Європи
"Шахтар" дізнався суперників у Лізі чемпіонів 2023/24
19:38
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Гетманцев розповів про підготовку законопроєкту щодо нового тимчасового податку
19:30
Кадр із фільму Довбуш
Одяг, актори, історична основа: цікаві факти, які ви не знали про фільм "Довбуш"
19:03
Вийшов трейлер українського фільму "Назавжди-Назавжди", прем'єра якого відбудеться на Венеційському фестивалі
19:00
Огляд
Переможні новини 554 дня війни: українські партизани в Маріуполі знищують окупантів, а Україна успішно випробувала свою далекобійну зброю
18:59
ВАКС
ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику міністра агрополітики Висоцькому
18:54
Ердоган і Путін
Очільники МЗС Туреччини та РФ зустрілися в Москві: говорили про "зернову угоду" й мир в Україні
18:51
літературна премія "Angelus"
Дві українські книжки вийшли у фінал літературної премії Angelus
18:26
Близько 180 тис. українців помилково отримують допомогу як ВПО. Виплати їм припинять у вересні, - Верещук
18:13
укриття
На облаштування укриттів у закладах освіти Києва додатково спрямували майже 133 млн грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV