Tesla представила оновлену Model 3 зі збільшеним запасом ходу в Китаї
1 вересня Tesla представила в Шанхаї оновлену Model 3 зі більшим запасом ходу на китайському, європейському, а також, ринках Близького Сходу, Австралії та Японії, таким чином обійшовши конкурентів, які анонсувати нові електромобілі в найближчі кілька днів
Про це повідомляє Reuters.
На китайському найбільшому у світі автомобільному ринку оновлена версія Model 3 представлена за початковою ціною на 12% вищою, ніж попередня базова модель із заднім приводом. Це зламало тенденцію зниження вартості, яка спричинила цінову війну між Tesla та його китайським конкурентом EV. На сайті компанії станом на 1 вересня йдеться, що вартість моделі у Китаї стартує від 259 900 юанів ($35 807,78).
Працівники корпорації заявляють, що нова Model 3 матиме більший запас ходу. Стандартна версія має номінальний запас ходу 606 км (377 миль), що приблизно на 9% більше, ніж базова модель, яку Model 3 замінить в Китаї.
Китайський підрозділ Tesla зазначає, що нова модель має кращу акустичну систему, покращений і комфортніший салон і екран для пасажирів на задньому сидінні. Також седан отримав витонченішу передню частину та нові фари. Допускають, що завод у Шанхаї стане першим, окрім заводу у Фрімонті, Каліфорнія, який вироблятиме цю модель.
Оновлена версія Model 3 - перший автівка Tesla з моменту запуску свого світового бестселера Model Y у 2020 році. Цього ж року компанія також планує розпочати виробництво свого Cybertruck.
Tesla вже почала приймати замовлення та розпочне постачання в Китай у четвертому кварталі, натомість до Австралії постачання призначені на січень.
Згідно з останніми даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), Tesla продала 64 285 китайських електромобілів у липні, що на 31% менше, ніж попереднього місяця.
Натомість, очікується, що німецькі автовиробники оголосять про випуск нових електромобілів вже за кілька днів в Мюнхені, серед них – нова версія Volkswagen (VOWG_p.DE) ID.7 і новий електричний седан моделі CLA від Mercedes (MBGn.DE).
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Пекін надав дозвіл китайській компанії Xiaomi виробляти електричні транспортні засоби, таким чином склавши конкуренцію компанії Tesla.
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