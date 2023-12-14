Tesla відкличе більше ніж 2 млн автомобілів через недоліки автопілота

Цього вимагала Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), повідомляє CNN.

Вимоги регулятора передувало дворічне розслідування серії аварій, які відбувалися за включеної функції автопілота. У ході розслідування з'ясувалося, що деякі власники машин зловживали функцією автопілота, а в самій системі не було передбачено заходів, щоб не допускати її неправильного використання.

У зв'язку з цим Tesla оновить програмне забезпечення, щоб водії залишалися уважними за кермом, йдеться у пресрелізі компанії.

У Tesla також уточнили, що відгук, який торкнеться електромобілів у США та Канаді, не вимагатиме відвідування дилерських центрів. Необхідне оновлення буде інстальовано дистанційно.