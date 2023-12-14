Tesla відкличе більше ніж 2 млн автомобілів через недоліки автопілота
Tesla відкличе більш як два мільйони автомобілів через те, що власники машин неправильно користувалися функцією автопілота
Цього вимагала Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), повідомляє CNN.
Вимоги регулятора передувало дворічне розслідування серії аварій, які відбувалися за включеної функції автопілота. У ході розслідування з'ясувалося, що деякі власники машин зловживали функцією автопілота, а в самій системі не було передбачено заходів, щоб не допускати її неправильного використання.
У зв'язку з цим Tesla оновить програмне забезпечення, щоб водії залишалися уважними за кермом, йдеться у пресрелізі компанії.
У Tesla також уточнили, що відгук, який торкнеться електромобілів у США та Канаді, не вимагатиме відвідування дилерських центрів. Необхідне оновлення буде інстальовано дистанційно.
- Tesla планує створити автомобіль вартістю 25 тисяч євро (26 838 доларів) на своєму заводі під Берліном, що стане довгоочікуваною подією для виробника електромобілів, який націлений на їхнє масове використання.
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