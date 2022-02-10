The Guardian: цього тижня МЗС Великої Британії підпише законопроєкт про "найжорстокіші санкції" проти РФ

Про це пише The Guardian.



"Наше новий законопроєкт щодо санкцій буде підписано міністром закордонних справ цього тижня й незабаром після цього буде представлений в парламенті", - повідомили у відомстві.



Документ мали підписати 10 лютого, однак МЗС повідомило про затримку, не пояснюючи причин.



"Це буде найжорсткіший режим санкцій Великої Британії проти Росії, й це означає, що ми можемо діяти узгоджено зі США та іншими партнерами", - наголосили в британському МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Велика Британія розробляє пакет посилених санкцій проти Кремля в разі нападу Росії на Україну, які можуть спрямовані особисто проти президента РФ Володимира Путіна.

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