The New York Times присвятив матеріал тенісисту Стаховському, який офіційно завершив кар'єру і воює у Нацгвардії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 18 листопада, в італійському Турині відбувся фінал турніру ATP. На івенті окремо попрощались з кількома тенісистами, які цьогоріч завершили свою професійну кар'єру.

Серед них українець Сергій Стаховський, який був змушений попрощатись з тенісом через початок повномасштабної війни.

Американське видання The New York Times не оминуло увагою українця, який вийшов попрощатись з публікою у формі військового.

"Тенісна кар’єра Стаховського, яка включала вісім титулів ATP в одиночному та парному розрядах і виступ на Олімпійських іграх 2012 року, раптово завершилася в лютому, коли він став солдатом. 36-річний Стаховський на той момент нічого не знав про те, як стріляти з рушниць, метати гранати чи стріляти зі "Стінгерів". Тепер, провівши більшу частину останніх місяців біля лінії фронту на сході України, він знає багато", - пишуть американці.

Останні місяці Стаховський патрулював і допомагав очищати деокуповані міста України. На екстенісиста чекає чергова ротація у Донецькій області, яка розпочинається 18 грудня.

"Зрештою, коли війна закінчиться і їхні діти чи хтось задаватиме запитання: "Що ви зробили, щоб цього не сталося? Що ви зробили, щоб це припинилося?". Вони не зможуть відповісти на це питання, тому що вони нічого не зробили. Вони мовчали і нічого не зробили", – сказав Стаховський про "колег" з Білорусі та РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb