Тікав від своїх за українською пенсією: СБУ затримала в Станиці Луганській ексбойовика "ЛНР"

Про це повідомляє пресслужба СБУ та Луганська окружна прокуратура.



Слідчі встановили, що затриманий у 2014 році добровільно приєднався до бойовиків. Угруповання "Козацька національна гвардія" брала участь у бойових діях проти українських військових на території Сорокинського й Антрацитівського районів Луганщини.







Пізніше чоловік покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість грошей видавали підлеглим харчі. Чоловік довгий час переховувався на непідконтрольній частині Луганщини.



Слідчі оголосили бойовику підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.



Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, 7 лютого в Україні викрили агентку РФ, яка збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ біля Гранітного Донецької області.