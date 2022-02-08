Тікав від своїх за українською пенсією: СБУ затримала в Станиці Луганській ексбойовика "ЛНР"
Правоохоронці затримали колишнього заступника командира угруповання бойовиків "Козацької національної гвардії", який тікав від ватажків на підконтрольну Україні територію для оформлення пенсії
Про це повідомляє пресслужба СБУ та Луганська окружна прокуратура.
Слідчі встановили, що затриманий у 2014 році добровільно приєднався до бойовиків. Угруповання "Козацька національна гвардія" брала участь у бойових діях проти українських військових на території Сорокинського й Антрацитівського районів Луганщини.
Пізніше чоловік покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість грошей видавали підлеглим харчі. Чоловік довгий час переховувався на непідконтрольній частині Луганщини.
Слідчі оголосили бойовику підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
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