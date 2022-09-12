Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Спочатку ЗСУ звільнили південно-західний район Балаклії - Лагеря, й окупанти, як сіра хмара тікали звідтіля. Під'їхав танк і 50 солдатів позалазили на той танк, приїхала швидка допомога, і російські солдати також позалазили у машину. Вони просто тікали, їх знесло наче вітром. Вони не встигали збирати речі й забирали у людей машини", - зауважила Горбель.

За її словами, під час окупації Балаклії, окупанти брали у полон цивільних.

"Вони допитували людей й примушували співпрацювати з ними. Вчительку з чоловіком та донькою взяли у полон та вербували, щоб вона співпрацювала з ними. Людей обшукували на блокпостах та карали за патріотичні татуювання. Молодого лікаря вбили, коли він повертався з роботи", - додала Горбель.

Росіяни поспіхом тікають зі своїх позицій

За 11 вересня українським військовим вдалось витіснити окупантів з понад 20 населених пунктів. Ворог намагається відновити втрачене положення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb