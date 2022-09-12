Тікаючи з Балаклії, окупанти залазили на танки по 50 солдатів, - місцева жителька Горбель
Жителька Балаклії Анна Горбель розповіла, що жителі Балаклії особисто бачили, як тікали окупанти
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Спочатку ЗСУ звільнили південно-західний район Балаклії - Лагеря, й окупанти, як сіра хмара тікали звідтіля. Під'їхав танк і 50 солдатів позалазили на той танк, приїхала швидка допомога, і російські солдати також позалазили у машину. Вони просто тікали, їх знесло наче вітром. Вони не встигали збирати речі й забирали у людей машини", - зауважила Горбель.
За її словами, під час окупації Балаклії, окупанти брали у полон цивільних.
"Вони допитували людей й примушували співпрацювати з ними. Вчительку з чоловіком та донькою взяли у полон та вербували, щоб вона співпрацювала з ними. Людей обшукували на блокпостах та карали за патріотичні татуювання. Молодого лікаря вбили, коли він повертався з роботи", - додала Горбель.
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