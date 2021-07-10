Тихановська розповіла, що мала неформальну зустріч із Зеленським
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що під час візиту Володимира Зеленського до Литви мала зустріч з президентом України
Про це Тихановська заявила у інтерв'ю "Сьогодні".
За її словами, вона неофіційно зустрічалася з Володимиром Зеленським під час його візиту в Литву.
"Так, ми на зв'язку, звичайно, з представниками уряду України. От. Я один раз зустрічалася онлайн з паном Кулебою, перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України", - сказала Тіхановська.
Вона запевнила, що білоруська опозиція відчуває підтримку України.
"І нехай ще не було офіційних зустрічей на найвищому рівні, але цю щоденну підтримку ми відчуваємо. І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує на те, що Україна - з білоруським народом", - зазначила Тихановська.
- Нагадаємо, 5 липня Офіс лідерки білоруської опозиції Білорусі Світлани Тихановської отримав дипломатичний статус у Литві.
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