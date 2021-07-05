Литва надала дипломатичний статус Офісу Тихановської, визнавши його офіційним представництвом білоруської демократії

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви.

За словами міністра Ґабріелюса Ландсберґіса, рішення є вираженням підтримки неурядовим організаціям і громадянському суспільству Білорусі.

"Такий крок було вжито через репресії незаконного режиму Лукашенка в Білорусі й насиллю щодо власного народу, який бореться за свої права й свободи", - додав Ландсберґіс.

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В пресслужбі Тихановської заявили, що надання Офісу дипломатичного статусу в Литві є початком делегітимізації режиму Лукашенка, й анонсували відкриття представництв в інших країнах.