Литва надала дипломатичний статус Офісу Тихановської, визнавши його офіційним представництвом білоруської демократії
Офіс лідерки білоруської опозиції Білорусі Світлани Тихановської отримав дипломатичний статус у Литві
Про це повідомила пресслужба МЗС Литви.
За словами міністра Ґабріелюса Ландсберґіса, рішення є вираженням підтримки неурядовим організаціям і громадянському суспільству Білорусі.
"Такий крок було вжито через репресії незаконного режиму Лукашенка в Білорусі й насиллю щодо власного народу, який бореться за свої права й свободи", - додав Ландсберґіс.В пресслужбі Тихановської заявили, що надання Офісу дипломатичного статусу в Литві є початком делегітимізації режиму Лукашенка, й анонсували відкриття представництв в інших країнах.
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