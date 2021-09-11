Тихановська святкує день народження

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Від 9 серпня минулого року - коли самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який безперервно керує цієї країною з 1994-го, вкотре сфальсифікував результати голосування на президентських виборах - Світлана здійснила цілу низку офіційних візитів до країн Європи та Америки, де домовлялася про допомогу білорусам й санкції проти диктаторського режиму.



Її кабінет розташовано у Вільнюсі. Литва надала політикині прихисток й охорону.



Разом зі Світланою перебувають її двоє неповнолітніх дітей.



Чоловік Світлани Тихановської, харизматичний відеоблогер та громадський діяч Сергій Тихановський, перебуває в ув'язненні на території Білорусі. Його було заарештовано ще на стадії збору підписів для реєстрації кандидатом в президенти.



Замість Сергія пішла на вибори і, як свідчать опитування й збережені протоколи, тріумфально виграла їх - Світлана.





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