Тихановська святкує день народження
Сьогодні, 11 вересня 2021 року, законно обраній главі білоруської держави Світлані Тихановській виповнюється 39 років
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Від 9 серпня минулого року - коли самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який безперервно керує цієї країною з 1994-го, вкотре сфальсифікував результати голосування на президентських виборах - Світлана здійснила цілу низку офіційних візитів до країн Європи та Америки, де домовлялася про допомогу білорусам й санкції проти диктаторського режиму.
Її кабінет розташовано у Вільнюсі. Литва надала політикині прихисток й охорону.
Разом зі Світланою перебувають її двоє неповнолітніх дітей.
Чоловік Світлани Тихановської, харизматичний відеоблогер та громадський діяч Сергій Тихановський, перебуває в ув'язненні на території Білорусі. Його було заарештовано ще на стадії збору підписів для реєстрації кандидатом в президенти.
Замість Сергія пішла на вибори і, як свідчать опитування й збережені протоколи, тріумфально виграла їх - Світлана.
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