Тихановська у Франції: зустрічі з відомим політиками, більше 10 інтерв'ю

Його підсумки наводяться на офіційному телеграмі політикині, передає Еспресо.TV.



У Парижі Тихановська зустрілася з президентом нижньої палати парламенту - Національної асамблеї Франції - Рішаром Ферраном, головою комітету з європейських справ Національної асамблеї Сабін Тіле, послом США у Франції і співробітниками посольства, депутатом парламенту П'єром-Олександром Англадом, головою комісії з міжнародних справ Жаном-Луї Бурланжем, главою конференції президентів університетів Мануелем Туноном де Лара.



На зустрічах обговорювалося:



- Продовження політики невизнання. Тихановська запропонувала зайняти чітку позицію щодо невизнання режиму Лукашенка.



- Підтримка проєкту Конституції, написаної командою опозиціонера Анатолія Лебедька. Зараз документ слід відправити на оцінку до Венеціанської комісії.



- Початок міжнародного розслідування діянь режиму Лукашенка в міжнародному кримінальному суді і міжнародному суді ООН.



- Підтримка адвокатів і юристів, які втратили можливість професійної практики в Білорусі.



- Безвізовий режим для білорусів.



- Посилення тиску на всіх, хто допомагає режиму. Зокрема, Франція може розглянути заборону на імпорт азотних добрив і деревної продукції, які є основними торговими позиціями з Францією.



- Запуск програму стипендіальної підтримки репресованих студентів для навчання на бакалаврів, в магістратурі і докторантурі.



- Підтримка діячів культури, створення культурних резиденцій і програм реабілітації.



- Привернення ще більшої уваги до Білорусі в парламентських асамблеях ОБСЄ і Ради Європи, Ради Безпеки ООН і Генасамблеї ООН.



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Окрім того, Світлана Тихановська зустрілася з Франсуа Олландом.



Олланд - член Конституційної ради, колишній президент Франції. У 2015-му він став ініціатором і учасником зустрічі "нормандської четвірки" в Мінську - разом з Петром Порошенко, Ангелою Меркель та Володимиром Путіним.



На зустрічі, що тривала протягом години, Тихановська розповіла про останні репресії, зокрема, проти журналістів, про вироки юристу Максиму Знаку і представниці виборчого штабу одного з канидатів від опозиції Марії Колесниковій. Білоруський лідер додала, що білоруси не здаються, готуються до загальнонаціонального страйку, вступають в "Робітничий рух" та загальнонаціональної мережі "План "Перемога".







Олланд і Тихановська обговорили можливі формати вирішення кризи в Білорусі, міжнародного посередництва для діалогу, інструменти тиску на диктаторський режим та інструменти допомоги громадянському суспільству Білорусі.



"Ми увесь час кажемо, що шукаємо союзників Білорусі по цілому світу - і Франсуа Олланд тепер наш союзник. Ми домовилися підтримувати зв'язок і продовжувати консультації", - сказала Світлана Тихановська.







Слід також наголосити, що під час перебування в Парижі політикиня дала більше 10 інтерв'ю провідним французьким медіа і відвідала штаб-квартири організацій "Репортери без кордонів" й Міжнародна федерація прав людини.