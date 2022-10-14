Тихановська закликає УЄФА виключити збірну Білорусі з футболу з міжнародних змагань

Про це повідомляє Politico.

За словами Тихановської, Білорусь має бути відсторонена, поки самопроголошений президент Олександр Лукашенко знаходиться при владі

"Я за виключення прорежимних команд. Коли ти відвідуєш інші країни та граєш за терористичну команду - це жахливо. Я розумію, що спорт має бути поза політикою. Але це все політика, коли членів вашої команди арештовують чи вбивають", - сказала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

УЄФА допустив збірну Білорусі до кваліфікації Євро-2024. Президент організації Александер Чеферін вважає, що поки немає причин виключати команду зі змагань.

11 жовтня Тихановська запропонувала президенту України Володимиру Зеленському створити альянс з Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі.

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