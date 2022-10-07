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Головна війна з Росією Тільки-но ЗСУ успішно наступають, у Верховній Раді забувають про добробут держави, - Княжицький
Ексклюзив

Тільки-но ЗСУ успішно наступають, у Верховній Раді забувають про добробут держави, - Княжицький

7 жовтня, 2022 п'ятниця
21:33
війна з Росією Микола Княжицький

Народний депутат Микола Княжицький вважає, що влада до кінця не усвідомлює виклики, які стоять перед українською державою

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли є криза і ми маємо проблеми на фронті, то всі обʼєднувались та думали лише про те, як протистояти окупантам. Проте як тільки українська армія починає наступати, то відразу народні депутати у Верховній Раді розслабляються, забувають про добробут держави й думають, як закласти в бюджет свої бажання", - вважає Княжицький.

Народний депутат переконаний, що влада повинна обʼєднатись перед викликами для української держави.

"Ми до кінця не усвідомлюємо, які виклики стоять перед нами. Нам потрібно робити серйозні реформи. На жаль, в парламентській більшості цього усвідомлення немає. Звісно, ми повинні дякувати ЗСУ, що армія окупантів не стоїть під Києвом, проте те, що окремі народні депутати поводяться негідно, дуже неприємно", - додав він.

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Україна
Верховна Рада
російська армія
державний бюджет
уряд Шмигаля
Економіка
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