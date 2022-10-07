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Рада ухвалила проєкт Держбюджету на 2023 рік
Після трьох годин обговорення правок Верховна Рада України ухвалила проєкт Державного бюджету України на 2023 рік
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
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