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Рада ухвалила проєкт Держбюджету на 2023 рік

7 жовтня, 2022 п'ятниця
16:08
Суспільство на фото: Верховна рада

Після трьох годин обговорення правок Верховна Рада України ухвалила проєкт Державного бюджету України на 2023 рік

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Новина доповнюється.

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