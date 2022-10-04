У проєкт Держбюджету внесли розбудову метро у Харкові та Дніпрі, це викликає питання на тлі війни, - нардеп Батенко
У проєкт державного бюджету внесені кошти на будівництво гілок метрополітену в Харкові та Дніпрі, є питання наскільки якісно можуть бути освоєнні ці кошти в умовах війни
Про це повідомив народний депутат, член комітету з питань бюджету Тарас Батенко.
"Є окремі статті бюджету, які є важливими в умовах мирного часу. В умовах війни, коли ракети дістають до будь-якого обласного центру закладаються кошти на будівництво гілок метрополітену, зокрема у Харкові та Дніпрі", - зазначив він.
Батенко вважає, ці витрати важливими у мирний час, але "наскільки це важливо зараз і наскільки якісно можуть бути освоєнні ці кошти в умовах незавершених бойових дій, в мене виникає питання".
"Є ряд інших статей, які викликають питання щодо збільшення видатків в ряді державних інституцій та державних органів влади. Натомість є і зменшення видатків стосовно деяких органів виконавчої влади на прикладі міністерств та відомств. Хай нам аргументи наведе Мінфін, коли питання будуть розглядати на сесії", - підсумував Батенко.
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