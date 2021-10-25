Тільки пенсія і мінімальна зарплата: Лазебна назвала відрахування, які будуть прив'язані до прожиткового мінімуму

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю телеканалу ДОМ.



"Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив'язку у форуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата", - наводяться слова Лазебної.



Вона додала, що прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути таким, який наразі встановлено у бюджеті. Сума, за її словами, має бути вище, а інші відрахування мають бути прив'язані до базових виплат.



Зазначається, що Мінсоцполітики за участі експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб змінити цю ситуацію. Проєкти вже підтримав уряд і їх передано до парламенту.



За словами Лазебної, вийшло чотири законопроєкти. Один про методологію, другий про відрахування, інші - про базові величини для штрафів і для соціальних доплат.

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