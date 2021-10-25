Тільки пенсія і мінімальна зарплата: Лазебна назвала відрахування, які будуть прив'язані до прожиткового мінімуму
Влада пропонує змінити методологію розрахунку прожиткового мінімуму та скасувати прив'язку до нього штрафів та інших відрахувань крім пенсії та мінімальної зарплати
Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю телеканалу ДОМ.
"Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив'язку у форуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата", - наводяться слова Лазебної.
Вона додала, що прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути таким, який наразі встановлено у бюджеті. Сума, за її словами, має бути вище, а інші відрахування мають бути прив'язані до базових виплат.
Зазначається, що Мінсоцполітики за участі експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб змінити цю ситуацію. Проєкти вже підтримав уряд і їх передано до парламенту.
За словами Лазебної, вийшло чотири законопроєкти. Один про методологію, другий про відрахування, інші - про базові величини для штрафів і для соціальних доплат.
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