Тільки в кінотеатрах: фільм “Пам’ять” із Тільдою Свінтон вийде український прокат 11 листопада
11 листопада в обмежений український прокат вийде стрічка “Пам’ять” із Тільдою Свінтон у головній ролі. Глядачі зможуть подивитися фільм лише в кінотеатрах — онлайн-реліз не планується
“Пам’ять” – сюрреалістична драма володаря Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю Апічатпонга Вірасетакула. Режисер із Таїланду вже тричі виборював у Каннах нагороди – за фільми “Дядечко Бунмі, який пам'ятає свої минулі життя”, “Тропічна хвороба” і “Благословенно ваш”. Світова прем’єра «Пам'яті» також відбулася в Каннах, де картину відзначили Призом журі.
Стрічку поки не планують випускати ні на онлайн-платформах, ні на телебаченні. ”Пам'ять” критично важливо дивитися в кіно, можливо, це єдиний спосіб дивитися фільм",– стверджує Апічатпонг Вірасетакул.
Картина розповідає про жінку з Шотландії (Тільда Свінтон), яка навідує свою хвору сестру в Боготі. Знаходячись там, вона знайомиться з археологом і молодим музикантом. Ночами жінка починає чути дивні звуки й намагається з’ясувати їхнє походження.
Оператором фільму виступив Сейомбху Мукдіпром, відомий своїми роботами “Суспірія” та “Назви мене своїм ім’ям”.
“Пам’ять” уже отримала схвальні відгуки від кінокритиків: на сайті Rotten Tomatoes рейтинг стрічки становить 91% (позитивні рецензії від Variety, The Guardian, Daily Telegraph, indieWire), а на Metacritic вона досягла позначки Must See, набравши 89 балів зі 100.
Українська прем’єра фільму “Пам’ять” відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі.
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