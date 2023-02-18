Тіло ексфутболіста АПЛ знайшли під завалами після землетрусу в Туреччині

Про це повідомив агент ганського футболіста Нана Сечере у twitter.

"З важким серцем я повинен повідомити всім, що, на жаль, тіло Крістіана Атсу було знайдено сьогодні вранці. Мої глибокі співчуття його родині та близьким. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати всім за молитви та підтримку. Я прошу, щоб, поки ми вживаємо необхідних заходів, усі поважали приватне життя родини в цей дуже важкий час", - написав Сечере.

Крістіан Атсу виступав за турецький "Хатайспор". Спочатку представники турецького клубу стверджували, що футболіста вдалося врятувати з-під завалів, однак пізніше спростували цю інформацію.

31-річний Крістіан Атсу належав "Челсі" та був відомий завдяки виступам за англійські "Ньюкасл", "Евертон" та "Борнмут", Також він грав за португальський "Порту" та іспанську "Малагу".