Тіло ексфутболіста АПЛ знайшли під завалами після землетрусу в Туреччині
Колишній футболіст англійського "Ньюкасла" Крістіан Атсу загинув внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині
Про це повідомив агент ганського футболіста Нана Сечере у twitter.
"З важким серцем я повинен повідомити всім, що, на жаль, тіло Крістіана Атсу було знайдено сьогодні вранці. Мої глибокі співчуття його родині та близьким. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати всім за молитви та підтримку. Я прошу, щоб, поки ми вживаємо необхідних заходів, усі поважали приватне життя родини в цей дуже важкий час", - написав Сечере.
Крістіан Атсу виступав за турецький "Хатайспор". Спочатку представники турецького клубу стверджували, що футболіста вдалося врятувати з-під завалів, однак пізніше спростували цю інформацію.
31-річний Крістіан Атсу належав "Челсі" та був відомий завдяки виступам за англійські "Ньюкасл", "Евертон" та "Борнмут", Також він грав за португальський "Порту" та іспанську "Малагу".
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси магнітудою понад 7 балів.
- Станом на 14 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу сягнула понад 41 тисячу осіб.
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