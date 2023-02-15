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Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу

15 лютого, 2023 середа
05:28
Світ Землетрус Сирія

За останніми даними, станом на вечір 14 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу, що стався 6 лютого в Туреччині та Сирії, сягнула щонайменше 41 232

Про це повідомляють Anadolu та Reuters.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що у Туреччині відомо про щонайменше 35 418 загиблих. Ще понад 105,5 тисячі людей отримали поранення, з них більш як 13 тисяч досі перебувають у лікарнях.

Своєю чергою у Сирії, за підрахунками державних ЗМІ та ООН, кількість загиблих складає 5814 людей.

А сирійська цивільна оборона (більш відома як "Білі шоломи") повідомила про 2274 загиблих на північному заході країни, який не контролюється урядом.

За словами Ердогана, пошуково-рятувальні роботи у постраждалих регіонах Туреччини будуть тривати доти, доки під завалами залишатимуться живі люди.

Він зауважив, що влада з наступного місяця розпочне будівництво 30 000 будинків для постраждалих від землетрусу. За словами Ердогана, наразі потребу у житлі загалом задовольнили 1,6 млн людей, які постраждали внаслідок землетрусу.

"У зоні землетрусу встановлено понад 175 тисяч наметів, 5,4 тисячі будинків контейнерного типу", - сказав він.

47 тис. будівель, які містили 211 тис. осель, були зруйновані або настільки сильно пошкоджені, що вимагають знесення. Додається, влада Туреччини має намір протягом року завершити будівництво високоякісних та безпечних будівель для задоволення потреб у житлі у всій зоні землетрусу.

  • 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
  • Вже 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
  • А 10 лютого рятувальники дістали з-під завалів шістьох людей, які перебували під уламками зруйнованої будівлі понад 100 годин. Також з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина.
  • 11 лютого в Туреччині під час спроби виїхати за кордон затримали Мехмета Яшара Джошкуна – голову компанії-підрядника будівництва ЖК "Ренесанс" у провінції Хатай, будинки якої миттєво розсипались під час землетрусу. Згодом правоохоронці затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
  • Станом на 13 лютого кількість жертв сягала уже понад 37 тисяч. Також відомо, що загалом загинули 5 громадян України, з-під завалів врятовано 10 українців.
Сирія
Туреччина
землетрус
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