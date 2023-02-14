Землетрус у Туреччині забрав життя 5 українців, 10 врятовано, 7 вважаються зниклими, - МЗС
Внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, з-під завалів врятовано 10 українців, 7 вважаються зниклими, їхні пошуки тривають, 1 людина госпіталізована
Про це у Facebook написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. 7 вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (2 можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). 1 людина госпіталізована, її стан стабільний. На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих", - йдеться у дописі.
Також представник МЗС зазначив, що в зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України.
Найближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу. 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
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