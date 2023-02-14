Жертвами землетрусу у Туреччині та Сирії стали понад 37 тисяч людей

Про це пише BBC.

За даними на вечір понеділка, жертвами землетрусу в двох країнах стали понад 37 тисяч людей. Проте ці цифри далекі від остаточних.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха Туреччини, в країні загинуло 31 643 особи, тоді як на північному заході Сирії, за даними ООН, кількість загиблих досягла 5 714.

В ООН заявляють, що понад 800 тисяч людей позбавлені повноцінного харчування, а її агенція з надання допомоги на місцях попереджає, що остаточна кількість загиблих внаслідок землетрусу, швидше за все, подвоїться.

Запаси продовольства в обох країнах закінчуються. Співробітник гуманітарної організації, який зараз перебуває в місті Адана на півдні Туреччини, сказав ВВС, що список необхідного – величезний, важко дістати спідню білизну, намети та ковдри.

Цього тижня в Туреччині та Сирії очікується низька температура, що створює додаткові труднощі як для рятувальників, так і для тих, хто вижив, які залишилися без даху над головою внаслідок землетрусу.

У суботу, 11 лютого, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що очікує, що ця цифра збільшиться вдвічі чи навіть більше.

У понеділок під час візиту в Алеппо на півночі Сирії Гріффітс заявив, що етап рятувальних операцій наближається до завершення, влада переключить увагу на забезпечення тих, хто вижив житлом, харчуванням, медичним обслуговуванням.

Гріффітс також сказав, що ООН незабаром почне перекидати допомогу з районів, що контролюються урядом, на північний захід країни, який утримують повстанці.