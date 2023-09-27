Тим, хто за 8 тис. км критикує контрнаступ ЗСУ, має бути соромно, – генерал США Ходжес

Його слова цитує Голос Америки.

"Тим, хто за 8000 кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе", – висловився Ходжес.

Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії.

“Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою”, – наголосив Ходжес.

За його словами, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кіберборотьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.

Також, за словами Ходжеса, винятковою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на російський генштаб.