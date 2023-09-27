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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Тим, хто за 8 тис. км критикує контрнаступ ЗСУ, має бути соромно, – генерал США Ходжес

Тим, хто за 8 тис. км критикує контрнаступ ЗСУ, має бути соромно, – генерал США Ходжес

27 вересня, 2023 середа
10:33
Війна з Росією Бен Ходжес

Колишній командувач сухопутних сил НАТО в Європі Бен Ходжес заявив, що критика українського контрнаступу у війні проти Росії – це непрофесійні та марні заяви

Його слова цитує Голос Америки.

"Тим, хто за 8000 кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе", – висловився Ходжес.

Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії. 

“Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою”, – наголосив Ходжес.

За його словами, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кіберборотьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.

Також, за словами Ходжеса, винятковою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на російський генштаб.

  • Крім того, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Українські військові під час контрнаступальних дій успішно відтісняють росіян, поступово вибивають противника з його позицій, та здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони окупантів.
  • Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на початку вересня зазначив, що український контрнаступ рухається у правильному напрямку.
Світ
ЗСУ
Бен Ходжес
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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