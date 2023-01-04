Тимчасове скасування аукціонів у Prozorro: "слуги народу" закликають уряд переглянути рішення
Фракція "Слуга Народу" надіслала лист Кабміну, в якому закликає переглянути рішення про скасування аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану
Про це повідомила речниця партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук у телеграмі.
Нардепи вважають, що таке рішення несе корупційні ризики
"Фракція "Слуга Народу" направила уряду звернення щодо ситуації, пов‘язаної зі скасуванням аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану. Нагадаємо, необхідність таких змін у Міністерстві економіки України пояснюється тим, що в умовах відключення електроенергії не всі учасники торгів у системі електронних закупівель мають можливість взяти участь в аукціонах. Однак у фракції вважають, що таке рішення несе корупційні ризики", - зазначила Палійчук.
Тож народні депутати просять переглянути положення постанови, ініціювавши зміни до неї або ж надавши роз’яснення стосовно стратегії мінімізації корупційних ризиків через ухвалене рішення й набуття ним чинності.
"Прийняття вказаної постанови №1495 несе ряд корупційних ризиків, а також може викликати публічний резонанс та можливі спекуляції на вказаній темі, що може негативно вплинути на рівень довіри громадськості до системи Prozorro", - йдеться в листі.
- 3 січня уряд тимчасово скасував аукціони у Prozorro. У Мінекономіки розповіли, що через обстріли Росії не всі учасники торгів можуть брати участь в електронних аукціонах.
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