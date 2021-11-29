Тіньовий бізнес за рік пандемії перевищив 30%, - Мінекономіки
Рівень тіньової економіки у січні-червні 2021 року склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту України
Про це повідомляє Міністерство економіки на своєму сайті.
"Ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів в Україні та світі, спричинили природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів (на тлі суттєвого зростання збитків в економіці через тимчасові, але непрогнозовані у часі, обмеження ділової активності), що і призвело до зростання тінізації економіки", - йдеться у документі.
У міністерстві зазначили, що наразі головною причиною збереження високого рівня тіньової економіки є природне бажання суб’єктів господарювання не допустити втрати активів в умовах коронакризи з її неординарними проявами, непрогнозованими у часі.
Оцінка інтегрального рівня тіньової економіки в Україні за підсумком 2021 року є попередньою. Наразі оцінку рівня тіньової економіки за одним з чотирьох методів – методом збитковості підприємств – здійснено на основі попередніх статистичних даних про фінансові результати діяльності до оподаткування великих та середніх підприємств (тобто, без малих підприємств і мікропідприємств) за усіма регіонами України, крім тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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